وزير الخارجية الفلسطيني: «عباس» سيطرح مبادرة سلام أمام مجلس الأمن

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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن أن الرئيس محمود عباس سيطرح في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مبادرة بشأن السلام مع إسرائيل.

وقال «المالكي»، للإذاعة الفلسطينية الرسمية من نيويورك اليوم، إن المبادرة تتضمن وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بما فيها الاستيطان وإلغاء القرار الأمريكي بشأن القدس.

وأضاف أن المبادرة تدعو كذلك إلى التحضير لمؤتمر دولي واسع تنتج عنه مرجعية دولية تحضر للمفاوضات والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر «المالكي»، أن طرح المبادرة يأتي كخلاصة سلسلة مشاورات أجراها عباس مؤخرا بزعماء وقادة دول العالم؛ حتى تؤسس لباكورة نقاش جدي لبحث الأليات المناسبة للعودة للمفاوضات.

وسيلقي «عباس» كلمته في اجتماع خاص لمجلس الأمن دعت إليه الكويت، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس؛ لبحث مصير عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ 2014.

وثمن عباس، في بيان له، موقف الكويت ممثلة بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإرساله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لترؤس جلسة مجلس الأمن.