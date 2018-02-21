موقعة تشيلسي وبرشلونة تنتهي بالتعادل في ليلة فك نحس ميسي

تعادل تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره برشلونة الإسباني 1/1، في المباراة التي جمعت بينهما على ستامفورد بريدج ، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

دخل الفريقان اللقاء بحذر شديد خوفاً من استقبال أي أهداف مع بداية اللقاء، إلا أن رتم وتيرة الأداء ازداد سرعة مع رغبة واضحة من تشيلسي في هز شباك الضيوف.

حاول تشيلسي على مدار الـ 45 دقيقة الوصول لمرمى برشلونة، إلا أن الحظ عاند الفريق بشدة في مرتين عن طريق البرازيلي ويليان والذي سجل مرتين في القائم الدقيقة 33 وفي الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في بداية الشوط الثاني حاول تشيلسي تسجيل الهدف الأول إلى أن نجح النجم البرازيلى ويليان من إحراز الهدف الأول لفريقه فى مرمى برشلونة فى الدقيقة 63، جاء الهدف من تسديدة صاروخية على يسار الحارس تيرشتيجن، لينجح أخيرًا فى هز الشباك، بعدما حرمه الحظ مرتين من ذلك فى الشوط الأول، وتصدى القائمين لتسديدتين رائعتين منه، لتصبح النتيجة 1 / 0 للبلوز.

وفي الدقيقة 75 استطاع ميسى من تسجيل هدف التعادل من تسديدة رائعة، بعد خطأ فادح لمدافعى تشيلسى، لتصبح النتيجة 1 / 1، ويكون ذلك هو أول هدف لميسى فى مسيرته الكروية أمام فريق تشيلسى، بعد 9 مباريات.

ظلت محاولات الفريقين مستمرة ولكن دون جدوى إلى أن أعلن حكم المباراة صافرة النهاية بالتعادل 1/1.

يذكر أن برشلونة سيواجه تشيلسي في مباراة إياب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب الكامب نو يوم 14 مارس القادم.