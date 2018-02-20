الرئيس اللبناني يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

وصل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إلى بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من نظيره العراقي فؤاد معصوم.

ويجري «عون»، خلال الزيارة محادثات مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس الحكومة حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ويزور مطرانية السريان الكاثوليك ونصب الجندي المجهول.

ويرافق «عون»، خلال الزيارة وفد وزاري ونيابي واستشاري كبير.

وصرح مسؤول حكومي عراقي، بأن الرئيس اللبناني، سيبحث خلال الزيارة «آفاق التعاون وتوحيد المواقف بشأن القضايا التي تشهدها المنطقة والحرب ضد "داعش"».

ومن المقرر أن يتوجه «عون»، غدا إلى أرمينيا، حيث سيلتقي الرئيس سيرج سركيسيان وعددا من المسؤولين وأبناء الجالية اللبنانية في أرمينيا.