رئيس آثار «الكرنك» يوضح سبب إزالة جزء من أرضية المعبد

علق الدكتور مصطفى الصغير، رئيس آثار معبد الكرنك، على الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تركيب «بلاط» في أرضية المعبد بدلًا من الحجارة، قائلًا إنه يجري تأهيل المعبد لأول مرة تمهيدًا لاستقبال ذوي الإعاقة في زيارات للمعبد.

وأضاف «الصغير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن أرضية المعبد لم تكن بها حجارة فرعونية قديمة كما أشيع، ولكن تم عمل أرضيته الحالية في عام 2008 و2009 أثناء تطوير المعبد، موضحًا أن ما يجري حاليًا هو استبدال جزء من هذه الأرضية بأخرى ممهدة ومحددة لتسهيل استقبال ذوي الإعاقة.

وأوضح أن المعبد ينسق مع جمعية «حلم»، لتمهيد الطريق لزيارة ذوي الإعاقة، على أن يمر المسار بالطريق الرئيسي للمعبد، منوهًا بأنه لم يتم افتتاح المشروع بعد، ولكن المعبد يتلقى إشادات من الزائرين المصريين والأجانب، بسبب هذا المشروع.