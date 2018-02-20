قال أحمد المسعود المتحدث الإعلامي لنادي الشباب السعودي، إن عمرو بركات شارك في أخر مباراتين بمستوى جيد للغاية، وأصبح إضافة قوية للفريق السعودي.

وأكمل في تصريحات إذاعية: "أحمد فتحي كان مطمعا لنادي الشباب، ولكن الامور لم تسير كما كان مخططا لها، سوف يكون هناك إعادة تقييم للاعبين الأجانب، وسوف ندعم بلاعبين قادرين على مساعدة االفريق".

وعن تواجد اللاعبين السعوديين فى الدوري الإسباني صرح المسعود قائلآ: "هناك لاعبين من الدرجة الأولى والثانية، انتقلوا للاحتراف في الدوري الإسباني، وبعضهم لم يشارك حتى الأن بشكل رسمي مع فريقه، وسوف يحصلون على الفرصة عند انسجامهم على أجواء الليجا".