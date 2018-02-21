اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولة الـ26 من الدوري

تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير الحالي مباريات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز وتستمر على مدار أربعة أيام ، حيث يشهد يوم الخميس مباراتين يلتقي خلالهما الاتحاد السكندري مع إنبي على ستاد برج العرب الساعة 5 مساء، والنصر مع الزمالك بستاد القاهرة 8م.

فيما يشهد يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الحالي مباراة وحيدة بين طلائع الجيش وبتروجيت في ستاد الدفاع الجوي الساعة 5م.

وتقام 4 مباريات يوم السبت الموافق 24 فبراير الحالي على النحو التالي : الرجاء مع سموحة بستاد برج العرب الفرعي 2:30م، الأسيوطي مع الداخلية بملعب الأسيوطي 2:30م، الإسماعيلي مع طنطا بستاد الإسماعيلية 5م، الأهلي مع الإنتاج الحربي بستاد القاهرة 8م.

وتختتم الجولة يوم الأحد الموافق 25 فبراير الحالي بمباراتين، المقاولون العرب مع المصري بستاد برج العرب 5م، مصر للمقاصة مع وادي دجلة بستاد بني سويف 7:30م.