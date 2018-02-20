الحرس الثوري الإيراني يتوصل لموقع تحطم الطائرة المنكوبة

توصل الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، لموقع تحطم الطائرة التي كان على متنها 66 راكبا، يعتقد أن جميعهم لقوا حتفهم، وذلك بحسب ما قاله متحدث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «اسنا».

وأوضح المتحدث أن رجال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر سوف يبدأون الآن العمل المنوط بهم.

وكانت الطائرة التي تقل 60 راكبا وطاقم عمل مؤلف من 6 أشخاص قد اصطدمت بجبل بالقرب من بلدة سيميروم في جنوب غرب إيران أمس الأول الأحد.

وقد اختفت الطائرة التابعة لشركة آسمان الجوية من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإيرانية طهران.