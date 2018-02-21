العشرى: الفوز على الطلائع يساوي 6 نقاط وأهم من الزمالك

أكد طارق العشرى المدير الفنى لوادى دجلة أن الفوز الذى تحقق اليوم على طلائع الجيش بهدف ضمن مباريات الـ 25 للدورى يساوى 6 نقاط.

وأوضح العشرى فى تصريحات لقناة "أون سبورت" أن الفوز على الطلائع أهم من مباراة الزمالك التى خسرها الفريق بهدف دون رد، لأنه ينافس مع الطلائع على التواجد فى المنطقة الدافئة.

وأضاف العشري أن الطلائع من الفرق الجيدة ويقودها مدير فنى مميز أتعبنا كثيراً فى اللقاء وهو حلمى طولان بسبب تغيير طريقة اللعب أكثر من مرة.

وانتقد العشرى مفاوضات الأهلى و الزمالك مع لاعبى دجلة قائلاً: "ظاهرة غريبة لا تحدث إلا فى الدورى المصري وهى استمرار التفاوض مع اللاعبين على الرغم من انتهاء فترة القيد الشتوية و الصيفية وهى ظاهرة لا أراها إلا فى الدورى المصرى وهى استمرار المفاوضات مع اللاعبين وسط الموسم".