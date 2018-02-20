لبنان: الجيش سيتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كان الثمن

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قال العماد جوزاف، قائد الجيش اللبناني، إن الجيش سيستخدم كل السبل المتاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي محتمل مهما كان الثمن.

وأكد «جوزاف»، "رفض بلاده القاطع إقدام العدو الإسرائيلي على المس بسيادة لبنان، وبحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية"، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف: "لن يوفر الجيش وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي، مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات".

وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد قرار الأخيرة ببناء جدار حدودي، بالإضافة إلى قرار لبنان بشأن التنقيب عن الغاز والنفط قرب منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين.