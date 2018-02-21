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«أبو الغيط» يحذر من تدهور الأوضاع بالغوطة الشرقية.. ويطالب بوقف الهجمات عليها

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
كتبت- سنية محمود
نشر فى : الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 2:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 2:37 م

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في الغوطة الشرقية، جراء الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية، وتلك المتحالفة معها، على تلك المنطقة القريبة من العاصمة دمشق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير مفوض محمود عفيفي، إن الهجمات لا تميز بين المدنيين والعسكريين، وإن القوات الحكومية تستخدم أسلحة لا تتناسب وطبيعة المناطق السكنية الآهلة بالسكان، وتؤدي حتما إلى إسقاط ضحايا كُثر بين المدنيين، مضيفا أن الأمين العام يُطالب بوقف الهجمات على الفور لأسباب إنسانية، وذلك من أجل السماح للمحاصرين والمرضى بالوصول إلى المساعدات الطبية العاجلة، علما بأن هذه المنطقة تتعرض لحصار منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الأمين العام يقدر أن من يظن أن الحلول العسكرية سوف تجلب الاستقرار إلى سوريا واهمٌ ولا يقرأ الواقع على نحو صحيح، وأنه لا بديل عن حل سياسي جامع يُلبي طموحات الشعب السوري ويحافظ على استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.


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