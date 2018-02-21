الداخلية الكويتية: تمديد مهلة مخالفي الإقامة لشهرين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، تمديد المهلة الممنوحة للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة، أو من انتهت تراخيص إقامتهم لمدة شهرين.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية -في بيان صحفي- إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قرارا بإعفاء الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة من 23 فبراير الحالي وحتى 22 أبريل المقبل.

وأضافت أن القرار الوزاري رقم 192 لسنة 2018 يقضي بإعفاء هؤلاء الأجانب من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، والقرارات المنفذة له، موضحة أن حكم هذه المادة لا يسري على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.

وأشارت إلى أنها وضعت خطة شاملة لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الكفلاء الذين يرغبون في تسوية أوضاع العمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة التابعين لهم، مؤكدة أن الهدف من هذا التوجه، هو الاستجابة لمطالب المواطنين والتخفيف عنهم، عن طريق المساهمة في خفض أسعار العمالة المنزلية.

وشددت على ضرورة حضور الكفيل الأصلي السابق الذي أبلغ عن تغيب العامل المنزلي، وتنازله عن بلاغ التغيب وعن كفالته، لرفع التغيب وتحويل إقامة العامل المنزلي إلى كفيل آخر، بعد استيفاء الغرامات المالية المترتبة على واقعة التغيب وفق قانون إقامة الأجانب واللوائح المنفذة له.



