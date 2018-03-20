سيد رجب: «أبو العروسة» نجح في طرح فكرة المساواة بين الرجل والمرأة

قال الفنان سيد رجب إن مسلسل «أبو العروسة» نجح نجاحًا باهرًا في طرح فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، لافتًا إلى عدم مناقشتها منذ فترة طويلة.



وأضاف «رجب»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الاثنين، أن القيم التي ناقشها المسلسل ساهمت في نجاحه لوجودها في المجتمع المصري، موضحًا أن شخصيات هذا العمل الدرامي شعروا برد الفعل الإيجابي له.



وتابع أنه من الجيد أن يناقش المسلسل فكرة المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرًا إلى بعض الأسئلة التي تناولها العمل، بقوله: «هل حينما يخون الرجل يكون من حق المرأة الخيانة، وهل الرجل من حقه الخيانة أساسًا؟ وإذا كان من حق الرجل شيء فإنه لا بد أن يكون للمرأة نفس الحق».



يُذكر أن مسلسل «أبو العروسة»، من إنتاج شبكة قنوات «dmc»، وهو بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، محمود حجازي، ولاء الشريف، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.