علقت الفنانة نرمين الفقي، على اختفائها عن العمل الفني الفترة الماضية، قائلة: «الناس فهمت غلط، أنا كنت قاعدة في البيت مبعملش أي حاجة في حياتي».



وأضافت «الفقي»، خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الاثنين، أنها غابت فترة نظرًا لوفاة والدتها، إلا أنه بعد ذلك لم يأتها فرص حقيقية لأعمال فنية، موضحة أنه لا أحد يحب أن يبتعد عن العمل، لأنه بمثابة استمرار ونجاح وتواجد.



واعتبرت أن أول فرصة عمل حقيقية عُرضت عليها هي مسلسل «أبو العروسة»، معقبة: «كنت من أول المرشحين له وجلست مع الأستاذ كمال منصور، المخرج، والأستاذ هاني كمال، المؤلف، وكنت خائفة مثل التلميذة لغيابي عن العمل لفترة».



وتابعت أنها كان لديها نوعًا من المصداقية أمام هذا العمل الدرامي، لأنها اعتادت أن يكون أمامها سيناريو العمل كاملًا، لكنها لأول مرة تقبل أن تستمر بسيناريو لم يكتمل، مشيدة بالجهد الذي بذله مخرج المسلسل والتي وصفته بأنه «بني آدم بجد».



يُذكر أن مسلسل «أبو العروسة»، من إنتاج شبكة قنوات «dmc»، وهو بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، محمود حجازي، ولاء الشريف، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.



