نادي النيابة الإدارية يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

رفع تقارير الغرفة للهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن مجلس الإدارة برئاسة المستشار عبد الله قنديل، قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر النادي؛ لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، كما ستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التي يبديها مستشاري النيابة الإدارية القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وأضاف «جلال»، أنه من المقرر أن تكون غرفة عمليات النيابة الإدارية بمثابة حلقة الوصل بين نادي النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات وستستمر غرفة العمليات في أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وتقوم في نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعه للهيئة الوطنية للانتخابات عقب إعلان الهيئة قاعدة بيانات أعضاء النيابة المشرفين على الانتخابات المقبلة.