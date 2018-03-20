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الهند: عثرنا على جثث 39 من مواطنينا المختطفين في العراق

نيودلهي- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 9:50 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 9:50 ص

أكدت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، اليوم الثلاثاء، العثور على جثث 39 عاملا هنديا اختطفوا من قبل مسلحين في العراق خلال عام 2015.

وقالت "سواراج"، في تصريح أمام البرلمان الهندي، إنه عثر على الجثث مدفونة في ركام من الأرض، مشيرة إلى أن اختبارات الحمض النووي أكدت أن 38 جثة هي للعمال المختطفين في حين لم يتم التأكد بشكل كامل من الحمض النووي لجثة واحدة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن العمال المختطفين، معظمهم من شمال الهند، كانوا يعملون لحساب شركة بناء بالقرب من مدينة "الموصل" العراقية عندما استولى مسلحون على المدينة، مشيرة إلى أن أقارب العمال قالوا إنهم تلقوا مكالمات هاتفية من معظمهم عقب خمسة أيام من اختطافهم عام 2015 يطلبون فيها المساعدة.


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