أعرب الإعلامي يوسف الحسيني، عن إعجابه بكلمة الرئيس السوداني، عمر البشير، التي ألقاها أمس الاثنين، في استاد القاهرة، بـ«تصفيره» على الهواء تحية لها.



وقال «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «نقطة تماس»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الاثنين، إن زيارة الرئيس السوداني بمثابة حفل ومهرجان وفرح، وذلك لإنهاء الخلاف بين مصر والسودان، إضافة إلى عقد شراكات حقيقية ومستدامة بين الطرفين.



وأشاد بتطور العلاقات المصرية السودانية الإيجابي وعودتها إلى مسارها الطبيعي الذي لا غرابة فيه، معقبًا: «المسألة بين البلدين أبعد وأهم وأعمق من العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية»، على سبيل المثال.



وغادر الرئيس السوداني عمر البشير، مصر مساء أمس الاثنين، بعد زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات، شهدت عقد قمة ثنائية بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مشاركته في احتفالية الأسرة المصرية، باستاد القاهرة الدولي.



