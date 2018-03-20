محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة مصيف بلطيم

اعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة مصيف بلطيم، على مساحة 1586 فدانا، وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ المخطط التفصيلي اعتبارا من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم فتح باب التقدم للتراخيص فور نشر نص قرار اعتماد المخطط التفصيلي بالجريدة الرسمية، ذاكرا أنه باعتماد المخطط التفصيلي، يتم استئناف استخراج تراخيص المبانى بمدينة مصيف بلطيم، والتي توقفت لفترة طويلة بسبب عدم وجود مخطط تفصيلي لها وسيبدأ العمل بهذا المخطط فورا، وأنه منوط به تقسيم الشوارع الرئيسية، وبناء عليه توضع خطة الطرق وتصمم شبكات المياه وتستخرج رخص البناء فلا يمكن لأي مواطن أن يحصل على رخصة بناء بدون هذا المخطط التفصيلي، ويمكن لأي مواطن أن يحصل الآن على رخصة مبانى لقطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكانية بعد أن كان ذلك ممنوعا من قبل لحين إقرار المخططات التفصيلية.