«السيسي»: مصر كانت تسير بشكل جيد حتى 1962

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلد كانت تسير بشكل جيد حتى عام 1962، موضحًا أنه منذ دخول مصر في حرب اليمن وحينها انهار الغطاء الذهب للجنيه المصري.

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي عرضته كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء، «أرجو ألا يُساء فهمي فهذا ليس إسقاطًا على أحد».

وأوضح أن الدولة المصرية دخلت في حالة تجميد منذ عام 1967 وحتى عام 1977، بسبب ظروف الحرب وما تلاها، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم التغلب على العديد من الأزمات منها مشكلة الكهرباء والغاز والدولار.