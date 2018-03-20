الثلاثاء 20 مارس 2018 10:05 م القاهرة القاهرة 23.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

«السيسي»: مصر كانت تسير بشكل جيد حتى 1962

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 9:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 9:59 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلد كانت تسير بشكل جيد حتى عام 1962، موضحًا أنه منذ دخول مصر في حرب اليمن وحينها انهار الغطاء الذهب للجنيه المصري.

وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي عرضته كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء، «أرجو ألا يُساء فهمي فهذا ليس إسقاطًا على أحد».

وأوضح أن الدولة المصرية دخلت في حالة تجميد منذ عام 1967 وحتى عام 1977، بسبب ظروف الحرب وما تلاها، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم التغلب على العديد من الأزمات منها مشكلة الكهرباء والغاز والدولار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك