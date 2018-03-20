«أمازيغ» مشروع تخرج بالأهرام الكندية يمثل مصر في مهرجان «أغادير»

يمثل فيلم «أمازيغ»، أحد مشروعات تخرج كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، للمخرج عاصم خالد، الفائز بجائزة أفضل مخرج للأفلام الوثائقية القصيرة بمهرجان «أوسكار ايجيبت»، جمهورية مصر العربية في مهرجان «أغادير» الدولي للفيلم الأمازيغي في نسخته الحادية عشر، المقرر إقامته في 2 أبريل المقبل بالمغرب.

وعبر عاصم خالد عن سعادته في تمثيل مصر في الخارج للعام الثاني على التوالي، حيث سبق مشاركة الفيلم في ملتقى الأفلام الأمازيغية بالولايات المتحدة، مشددًا على أهمية إبراز التنوع الثقافي الذي تتميز به مصر في المحافل الدولية، حيث يمثل الفيلم الثقافة الأمازيغية المرتبطة بواحدة سيوة.

ويشارك في «أمازيغ» مجموعة من طلاب كلية الإعلام، والفيلم من إعداد نورهان مجدي، وحسام حمدي، ومونتاج بسنت كمال، ومدير إنتاج أحمد حسنين، وشارك في الإخراج علي خالد، وإشراف المخرج أمير ربيع.