57 وحدة سكنية لمتضرري العمارات المتصدعة بمركز دمنهور

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة توفير وحدات سكنية بالإيجار لسكان عدد 57 وحدة سكنية لعدد 3 عمارات إسكان شعبي المتصدعة بقرية قراقص مركز دمنهور.

وصرح جمال أبو الفضل المستشار الإعلامي للمحافظة، أن المهندسة نادية عبده كلفت المهندس سعد غراب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتوفير السكن الملائم، مشيرا أن المحافظة ستتحمل تكاليف المقدم والقيمة الإيجارية لتلك الوحدات لحين تدبير مساكن بديلة لهم.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أنه تم سداد مبلغ 2000 جنيه لعدد 57 أسرة قاطني العمارات كمقدم إيجار، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه كقيمة إيجارية شهرية دائمة لحين تدبير وحدات سكنية لهم أكثر أمانا.

وأضاف أن المهندسة نادية عبده قررت سداد جميع المبالغ المتأخرة على السكان المتضررين من الإيجارات قبل تصدع الوحدات السكنية على نفقة المحافظة وبقيمة إجمالية 320 ألف جنيه، مراعاة لظروفهم الاجتماعية.

وكانت محافظ البحيرة قد تفقدت عمارات الإسكان الشعبي بقرية قراقص بمركز دمنهورفي فبراير المنقضي، التي صدر لها قرار هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بقرارات الهدم أرقام 43 و44 و45 لسنة 2018 وذلك لسوء حالة العمارات، كما التقت مع الأهالى واستمعت لشكاواهم وطمأنتهم ووجهت الوحدة المحلية بسرعة تدبير مساكن بديلة بالإيجار على نفقة المحافظة.