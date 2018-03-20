وزارة الشباب والرياضة تحيل شكوى العتال وجورج ضد الزمالك للأولمبية

أحالت وزارة الشباب والرياضة الشكاوى التي قدمها كل من هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وعبد الله جورج عضو مجلس إدارة النادي، والتي ورد فيها مخالفات مالية وإدارية منها عدم صدور أية قرارات من مجلس إدارة النادي منذ انتخابهم في نوفمبر عام 2017 بسبب عدم اجتماعه بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للنادي ، والاحتفاظ بأموال النادي بمقره وعدم توريدها لحساب النادي بالبنك ، والصرف بنظام المقاصة وبالأمر المباشر من إيرادات النادي الموجودة ، فضلاً عن عدم وجود موافقة من مجلس الإدارة على هذا الصرف بالمخالفة للائحة المالية للأندية والنظام الأساسي للنادي ، كما أضافا عضوا مجلس إدارة النادي بصدور قرارات منفردة من رئيس مجلس الإدارة بقبول عضويات جديدة بدون اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن وأخصها العرض على لجنة العضوية وموافقة مجلس الإدارة وقبول عضويات مستثناه بدون العرض على مجلس الإدارة ، وأخيراً تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في الأمور المالية في غير حالات الضرورة المنصوص عليها باللائحة .

وقد اختتم عضوا مجلس الإدارة شكواهما بعدم مسئوليتهما عن أية قرارات تضر بالمال العام خلال الفترة من انعقاد الجمعية العمومية حتى الأن