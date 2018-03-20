7 نصائح مهمة لأصحاب ضغط الدم المنخفض

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مع ارتفاع درجات الحرارة بحلول فصل الصيف، نجد الكثير من الأشخاص يعانون من انخفاض ضغط الدم.

ولتجنب نوبات أكثر خطورة من هبوط ضغط الدم، قدمت الدكتورة ريهام صفوت أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، في حوار خاص لـ«الشروق»، نصائح يجب اتباعها لأصحاب الضغط المنخفض:

ــ يجب أن يكون الطعام متوازنًا يحتوي على جميع عناصر الهرم الغذائي.

ــ تناول الخضراوات والفاكهة بصورة منتظمة.

ــ ضرورة تناول وجبات صغيرة على مدى اليوم.

ــ شرب كميات كافية من الماء للسيطرة على ضغط الدم وتجنب الشاي والقهوة قدر الإمكان، والتي تسبب الجفاف.

ــ تناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الصوديوم كالفواكهة والخضروات والتوابل ومنتجات الألبان واللحوم، بكمية محددة لا تزيد عن 10 جم خلال اليوم.

ــ الابتعاد عن السكريات التي قد تزيد من أعراض انخفاض الضغط.

ــ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا.