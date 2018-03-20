الرئيس الصينى: سنرفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ونطورها

-جين بينج أمام الجمعية الوطنية الشعبية: بلادنا تتمتع بظروف تنموية غير مسبوقة.. وأطلقنا رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، أن النهضة العظيمة التي تشهدها بلاده لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية والعمل على تطويرها.

وقال الرئيس شى فى خطاب بمناسبة اختتام الجلسة السنوية العمومية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) إن النهضة العظيمة للأمة الصينية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية والعمل على تطويرها.

وتعهد باتباع إرشاد الماركسية اللينينية وفكر ماو تسي تونج ونظرية دنج شياو بينج ومفهوم التنمية العلمية وفكر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

وأشار إلي تمتع الصين بظروف تنموية جيدة غير مسبوقة، في وقت تواجه فيه أيضا صعوبات وتحديات لا مثيل لها. وأوضح: " لقد رسم المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني خطة عظيمة لتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وإطلاق رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل في سبيل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية".

وكانت الصين أعلنت أمس الأول، عن تشكيل مجلس الدولة الجديد (الحكومة المركزية) عقب عملية إعادة هيكلة هائلة، ويضم المجلس 11 وجها جديدا بين 26 يشملون وزراء ورؤساء لجان ومحافظ البنك المركزي والمدقق العام. وكل هؤلاء يدعمون فكر شي جين بينج بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، بفهم عميق لأهداف التنمية عالية الجودة.

من جانبه، قال حسين إسماعيل نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة (الصين اليوم)، إن المجلس الجديد مفوض من الشعب للسعي من أجل تحقيق هدف بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال بحلول 2020 وإرساء أساس قوي للتنمية المستقبلية.

والتشكيل الجديد يتبنى عقلية إصلاحية، فكافة أعضاء الحكومة ولدوا عقب تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. ستة منهم ولدوا في الستينيات. وبدأوا عملهم السياسي عقب إطلاق حملة الإصلاح والانفتاح عام 1978، وهي الفترة التي أضفت عليهم طابع العصر حينما بدأ اقتصاد الصين في الانطلاق.

وعمل هؤلاء بنشاط في إطار تطبيق سياسات الإصلاح والتنمية، خاصة في الخطوات الصعبة الخاصة بدرء المخاطر الكبرى ومعالجتها وتنفيذ برنامج تخفيف حدة الفقر ومنع التلوث والسيطرة عليه. كما يمتلك أعضاء الحكومة خبرة كبيرة في العمل في كل من المناطق الساحلية الثرية في الشرق والمناطق الوسطى والغربية الأقل تطورا.