طلاب الجامعات الحكومية يدعون للمشاركة في الانتخابات بالمسيرات والندوات التثقيفية

شارك عدد من الطلاب في عدد من الجامعات الحكومية في مسيرات لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها من 26 إلى 28 مارس الجاري، كما قرر عدد من الطلاب تنظيم ندوات تثقيفية بالجامعات؛ لتوعية الطلاب بضرورة المشاركة في الانتخابات.

ونظم طلاب جامعة أسيوط، أمس، مسيرة حاشدة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، تحت شعار «صوتك لمصر»، وجابت المسيرة عدداً من شوارع وميادين المحافظة بهدف تشجيع أبناء المحافظة على المشاركة في العملية الانتخابية من خلال النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد المشاركين بالمسيرة أنها تأتي تأكيداً على دور الجامعة في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، وكذلك إعداد مواطنين فاعلين وصالحين لمجتمعهم وعلى وعي كامل بحقوقهم السياسية.

وفي جامعتي القاهرة وحلوان، شارك اتحاد الطلاب الكليات في عددا من الندوات التثقيفية بها لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن مشاركتهم في تنظيم الندوات المماثلة التي تستضيفها الجامعة.

وفي جامعة عين شمس، دعا اتحاد طلاب الجامعة، الطلاب؛ للمشاركة ضمن فاعليات الجامعة، والخاصة بالتوعية بأهمية المشاركة الانتخابية، ومنها ندوة «انزل.. شارك»، التي تعقد غدا الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وفي جامعة المنصورة، علق عددا من الطلاب لافتات على جدران الكليات، تحتوي على عبارات تحفيزية للطلاب للمشاركة في الانتخابات.

وكان طلاب جامعة بنها قد نظموا مسيرة حاشدة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ببنها والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار «شارك من أجل مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018»؛ لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.