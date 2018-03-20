واشنطن وسول تبدآن تدريباتهما العسكرية المشتركة في أبريل

أعلن مسؤولو دفاع في سول وواشنطن أن المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تأجلت بسبب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج، ستنطلق في أول أبريل المقبل.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان صحفي مقتضب دون تفاصيل عن الجدول الزمني، إن التدريبات السنوية المسماة «كي ريزولف» و«فول دريلز» ستبدأ في أول أبريل وستكون قريبة في حجمها من مناورات الأعوام الماضية.



واحتجت كوريا الشمالية بشدة، واعتبرت تلك المناورات بمثابة تحضير لغزو.



غير أن بيونج يانج قالت إنها قبلت أن تستمر التدريبات المشتركة المنتظمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مسؤول أمريكي في واشنطن إن المناورات ستنطلق بعد الأولمبياد. وقال المسؤول إنه مع انتهاء المباريات سيكون من "الطبيعي" استئناف التدريبات الدفاعية.



وانتهت الألعاب البارالمبية الشتوية يوم الأحد الماضي.



وفي واشنطن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج مو اتفقا على استئناف التدريبات السنوية المشتركة.