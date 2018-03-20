إيقاف لوكاس ألاريو لاعب ليفركوزن الألماني ثلاث مباريات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه قرر إيقاف الأرجنتيني لوكاس ألاريو، لاعب باير ليفركوزن، ثلاث مباريات بعد أن قام بضرب أحد المنافسين بمرفق الذراع في المباراة التي جمعت فريقه أول أمس الأحد بمنافسه كولونيا في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وحصل ألاريو على البطاقة الحمراء خلال تلك المباراة، وسيتعين عليه دفع غرامة مالية تبلغ 10 ألاف يورو، حسبما كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وخلال المباراة التي فاز بها باير ليفركوزن بثنائية نظيفة، حصل اللاعب الأرجنتيني على البطاقة الحمراء بعد أن تعدى بالضرب على اللاعب دومينيك ماروه، مدافع كولونيا.

ومن المقرر أن يغيب المهاجم الأرجنتيني، الذي سجل سبعة أهداف هذا الموسم، عن مباريات باير ليفركوزن أمام أجوسبورج ولايبزيج وفرانكفورت.

ويحتل باير ليفركوزن المركز الرابع في البوندسليجا برصيد 44 نقطة.