مؤتمر جماهيري لدعم «السيسى» بالبحيرة

نظمت حملة «كلنا معاك» بالإشتراك مع رابطة شباب شرنوب بالبحيرة، الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة.

حضر المؤتمر محمد وجية خالد، منسق عام حاملة «من أجل مصر» بالبحيرة، سامح شور، أمين تنظيم الحملة، عطية شاهين، منسق الحملة بمركز دمنهور، والنائب السابق أحمد قرقورة، ود. محمد والي، خبير التنمية البشرية بجامعة دمنهور، وائل الشرنوبي، مؤسس ربطة شباب شرنوب، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد محمد وجية، منسق عام الحملة بالبحيرة، أن الرئيس السيسي، أنقذ مصر بالإنحياز للشعب المصري الذي خرج للميادين والشوارع في ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل المصريين لاستكمال مسيرة الإنجازات بالمشروعات القومية الكبرى، مشددا على أن الرئيس السيسي، يعيد بناء الدولة المصرية بالتزامن مع حرب القوات المسلحة والشرطة في سيناء ضد الإرهاب.