«الشروق» تنفرد بتفاصيل تعاقد العين نهائيا مع الشحات

توصل نادي العين الإماراتي لاتفاق مع نادي مصر المقاصة علي ضم حسين الشحات، بشكل نهائي لمدة ثلاثة مواسم، بعد أن انضم اللاعب للعين علي سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وتنفرد الشروق بمعرفة تفاصيل الصفقة وهي أن قيمة الصفقة 3 ملايين و130 ألف دولار، وفي حالة تألق اللاعب سيحصل علي 500 ألف دولار كحوافز علي ثلاثة مواسم.

وفي حالة بيع العين للاعب لفريق أخر سيحصل نادي مصر الماقصة علي 20%من قيمة الصفقة.

إضافة إلى ذلك، فإن قيمة إعارة اللاعب هي 500 ألف دولار، بالتالي ستكون قيمة الصفقة إجماليا 4 ملايين و200 ألف دولار في ثلاثة مواسم ونصف.