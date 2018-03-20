تقيم جريدة الصباح في السادسة مساء غدا الأربعاء، صالون الصباح الشهري، تحت عنوان «تحديات الواقع الإعلامي وتطلعات المستقبل»، ويناقش عددا من المحاور المتعلقة بمستقبل الإعلام ودوره في المرحلة المقبلة، وعملية التوازن بين الإعلام والدولة والجمهور (الانتخابات الرئاسية نموذجا)، كما يطرح الصالون عددا من الملفات الهامة على الساحة الإعلامية والتشريعات اللازمة وتحديات المرحلة المقبلة، وكذلك عملية التوازن ما بين الحريات والحفاظ على الأمن القومي.

الصالون يستضيف كل من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين ممثلا عن النقابة، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي نصر القفاص، الإعلامي جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للإعلام ممثلا عن الهيئة، والإذاعي وليد رمضان المدير التنفيذي لشبكة راديو النيل، الإعلامي خالد الغندور ممثلا عن الإعلام الرياضي، الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، الإعلامية د. هالة مصطفى، د عزة فتحي، الكاتب الصحفي علاء ثابت ومن الأكاديميين د. محمود خليل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، د. سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، الإعلامي عبد الله يسري، والنائبة نشوى الديب وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، د. ياسر عبد العزيز، والعميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق والإعلامية إيمان أبو طالب.

تجدر الإشارة إلى أن صالون الصباح الشهري يقام في تمام السادسة مساء يوم الأربعاء بنادي بيجاسوس في مدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر. وذلك بحضور عدد من القنوات التلفزيونية المحلية والدولية.