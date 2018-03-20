النيابة في «خلية تفجير الأبراج»: «يمكننا كتابة مُجلدات في جرائم الإخوان»

قال ممثل النيابة العامة في مرافعته بالقضية المعروفة بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، إن المتهمين استغلوا الدين للوصول لقلوب المصرين ونهبوا البيوت، واستحلوا الأعراض، وهتكوا الحرمات وهي حلقة من حلقات متواصلة من جرم جماعة الإخوان.

وأضاف أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، أن الإخوان سمعوا ورددوا وتغيبت عقولهم ورددوا أننا كفار، ولا يوجد جريمة أبشع من إزهاق روح الإنسان، متابعا: "الأدلة المتوفرة على ارتكاب الإخوان المتهمين لجرائمهم يمكن أن نكتب فيها مجلدات".

واستطرد ممثل النيابة: "مقصدنا لإقامة الدليل بالحق واليقين ويجب أن ينال المتهمين ما يستحقون من عقاب".

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وسكرتارية حسام عبد الرسول.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين.