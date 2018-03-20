العثور على جثة طفلة في مصرف قرية بغرب الإسكندرية

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بالعثور على جثة طفلة تدعى «م.ر» 4 سنوات، بجوار مصرف قرية العراق، داخل 2 جوال من البلاستيك، ترتدي كامل ملابسها في حالة تعفن، وبها آثار سحجات باليدين والقدمين.

وبانتقال ضباط المباحث الجنائية بقيادة اللواء شريف عبدالحميد، وفحص البلاغ، تم سؤال والدها ويدعى «ر.ج» 35 عاما، عامل زراعي، والذي أوضح أنه حرر محضر إداري بقسم شرطة ثان العامرية يفيد بتغيب نجلته عن مسكنها، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تم نقل جثة الطفلة لمشرحة الإسعاف، وإخطار النيابة العامة عقب تحرير محضر إداري بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية؛ لكشف ملابسات الحادث.