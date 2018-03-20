ترامب: الحرس الثوري الإيراني «يسرق شعبه لتمويل الإرهاب في الخارج»

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بأنه "جيش عدائي يسرق الشعب الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج".

وجاءت تصريحات ترامب خلال رسالته للشعب الإيراني للتهنئة بعيد نوروز.

وقال ترامب "أتمنى عيد نوروز جميلا ومباركا للملايين في أنحاء العالم الذين يحتفلون ببدء الربيع". ولكنه أضاف أن الشعب الإيراني يثقل عاتقه "حكام يخدمون أنفسهم بدلا من خدمة الشعب".

وقال ترامب إن الحرس الثوري الإيراني أنفق اكثر من 16 مليار دولار لدعم الحكومة السورية ولدعم المسلحين والإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.

واتهم ترامب الحرس الثوري أيضا بإفقار الشعب الإيراني وقمع حرياته المدنية.

وتتناقض لهجة ترامب في كلمته في عيد نوروز هذا العام مع كلمته العام الماضي التي لم يتناول فيها السياسة على الإطلاق.

اتهم ترامب الحرس الثوري أيضا بإفقار الشعب الإيراني وقمع حرياته المدنية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي وجه ترامب تحذيرا لقادة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015. وقال ترامب إن على الدول الأوروبية يجب أن توافق على "إصلاح العيوب البالغة في الاتفاق النووي"، الذي تم الاتفاق عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما.

ويهدف الاتفاق إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات التجارية والاقتصلادية عن البلاد.

وقالت إيران إنه إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي، فإنها ستتوقف عن الالتزام بشروطه.

وفي محاولة لإبقاء واشنطن في الاتفاق، دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران لضلوعها في الحرب الأهلية في سوريا ولبرنامجها للصواريخ البالستية.