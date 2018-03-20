الرئيس الصينى: الاشتراكية وحدها يمكنها إنقاذ بلادنا

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أمس، أن «الاشتراكية وحدها يمكن أن تنقذ الصين»، موجها فى الوقت نفسه تحذيرا إلى تايوان من أن أى محاولة للانفصال «مآلها الفشل».

وقال شى فى خطاب بمناسبة اختتام الجلسة السنوية العمومية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أن «التاريخ أثبت وسيظل يثبت أن الاشتراكية وحدها يمكن أن تنقذ الصين».

وأضاف أن «الحزب الشيوعى هو القيادة السياسية العليا للبلاد والضمانة الأساسية لتحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية».

وأكد أنه «فقط من خلال تطوير الاشتراكية ذات الخصائص الصينية يمكننا تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأرسل الرئيس الصينى رسالة تطمين إلى الخارج، مؤكدا أن القفزة الهائلة التى حققتها بلاده خلال العقود الأربعة الماضية لا تشكل «تهديدا» لأحد.

وقال شى أن «الصين لن تضحى أبدا بمصالح الدول الأخرى لضمان تنميتها»، فى رسالة مبطنة إلى نظيره الأمريكى دونالد ترامب الذى يتخذ يوما تلو الآخر إجراءات حمائية تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية.

وأضاف الرئيس الصينى فى إشارة واضحة إلى الغرب «فقط أولئك الذين اعتادوا على تهديد الآخرين يرون فى الآخرين تهديدا».

وتابع: «لا ينبغى لأحد أن يسىء فهم أو يشوه التطلعات المخلصة والأعمال التى يقوم بها الشعب الصينى للمساهمة فى السلام والتنمية البشرية».

من جهة أخرى، وجه شى تحذيرا جديدا إلى تايوان، الجزيرة التى تطالب بها بكين منذ عام 1949، محذرا من أن بلاده لن «توافق أبدا» على انفصال شبر واحد من أراضيها.

وحذر من أن «كل الأفعال والحيل الرامية لتقسيم البلاد مصيرها الفشل وسيدينها الشعب وسيعاقب عليها التاريخ»، وذلك بعد إصدار الولايات المتحدة قانونا يسمح لمسئولين أمريكيين كبار بالسفر إلى تايوان ولنظرائهم التايوانيين بالسفر إلى الولايات المتحدة، فى خطوة تشكل ضربة لبكين التى تعتبر نفسها الممثل الشرعى الوحيد لتايوان ولا تسمح بأى اتصالات بين الحكومة التايوانية والدول الأجنبية.