فوز فريق «الثانوية بنات» و«جرافكس» بالمركز الأول في «المنيا بشكل تاني»

حصد فريقا مدرسة الثانوية بنات الجديدة، وجرافكس، المركز الأول لمسابقة «المنيا بشكل تاني»، والتي أطلقتها المحافظة خلال احتفالات العيد القومي لتجميل مدينة المنيا، من خلال استخدام ما يسمى بفن الشارع سواء كان جرافيتي، أو تصوير، أو نحت.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة، والذي أُقيم بمسرح الديوان العام بحضور محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن عصام البديوي، محافظ المنيا، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، ومحمد السيد، رئيس مدينة المنيا، ودكتورة منال عبد السلام، مديرة مكتبة مصر العامة والمشرف العام على المسابقة.

تهدف المسابقة التي تقدم بها جروب «عاوز بنزين» لتجميل المدينة، إلى مشاركة الجمهور والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية ومحافظة المنيا بكافة أجهزتها التنفيذية إلى تطوير وتجميل بعض الأماكن والأسوار وتحويلها إلى مناظر جمالية.

وفاز بالمركز الثاني شذا عصام، وفريق «fine art»، عن مشروعي شارع الجزارين وسور جراج مجلس المدينة، أما المركز الثالث فذهب لفريق دافنشي، الذي نفذ مشروعه على سور استراحة المحافظة القديمة، وعمرو نبيل عن مشروع سور الري بشارع طه حسين.

بدأ الاحتفال بعرض أغنية المطرب محمد صلاح «المنيا قلب مصر»، كما تم استعراض خطوات عمل المسابقة من خلال فيلم تسجيلي حول المشاريع.

وأوضح مصطفى فاروق، منسق المبادرة كيفية تنفيذ الأعمال والجهود المبذولة من قبل الشباب في العمل وتم تكريم لجنة تحكيم المسابقة والمتطوعين الذين شاركوا في الأعمال وجميع المتسابقين، وتم تسليم جوائز المسابقة للفرق الثلاثة الفائزة.

اختُتم الحفل بفقرة فنية للمطرب محمد محسن، حيث قدم عدد من أغانيه وتفاعل معه الجمهور.