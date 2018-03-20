طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم، بالتشديد على المدارس والتأكيد على الالتزام بمبادئ وأخلاقيات مهنة التدريس ودراستها جيدا والعمل بها وتشديد أقصى عقوبة على المخالفين لها.

وقالت «أحمد»، إن انتشار ظاهرة الرقص وأغاني المهرجانات الشعبية في المدارس وداخل مراكز الدروس الخصوصية، يؤكد عدم علم إدارات هذه المدارس ومعلمي الدروس بمبادئ وأخلاقيات مهنة التعليم والتدريس السامية، مؤكده أنها رسالة شريفة وتستمد أخلاقياتها من عقيدة وقيم ومبادئ المجتمع السلمية.

وأضافت «أحمد»، أنه لابد من أن يتحلى القائمين على مهنة التدريس بالصفات الحميدة والسلوك الطيب، وغرس قيم أخلاقية نبيلة فاضلة في طلابه الذين يعيشون في المجتمع ويعملون في مواقعه المختلفة، وجميع الأعراف والتقاليد تحافظ على شرف المهنة وقدسيتها.

وتابعت: «دور المدرسة والمعلم الأخلاقي الأهم في المقام الأول قبل الدور التعليمي، ولذلك سميت وزارة التربية والتعليم، أي التربية قبل التعليم، ولابد من أن يكون المعلم وإدارات المدارس قدوة حسنة».