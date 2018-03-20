معلومات مجلس الوزراء ينفي سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخله 2500 جنيه

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة سحب البطاقات التموينية من المواطنين الذين يصل دخلهم لـ2500 جنيه أو أكثر.

وأوضح المركز، في تقرير «توضيح الحقائق» الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز دخله الـ2500 جنيه من منظومة البطاقات التموينية، حيث إن وجود المواطنين في بطاقات التموين هو حق مكتسب لهم.

وأضاف أن الدولة تسعى لتوزيع الدعم بصورة عادلة على المواطنين، مُشيرة إلى أن ما يتردد من أنباء شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين، خاصةً مع بدء عملية الانتخابات الرئاسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن أنه تم استخراج ما يقرب من 450 ألف بطاقة تموين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي وبطاقات جديدة وفقًا للشروط المحددة، وذلك خلال شهرين ونصف من تطبيق خدمة استخراج البطاقات الذكية باستخدام الهاتف المحمول حتى الآن، حيث يتم تسليم البطاقات لمديريات التموين لتقوم بتسليمها للمواطنين من خلال المكاتب في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتثير البلبلة بين المواطنين، وقالت الوزارة إنه في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.