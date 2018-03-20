السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت: «طول عمري منظم ومتفوق»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان متفوقًا طيلة فترة دراسته، مضيفًا: «طول عمري منظم، وطوال فترة دراستي كنت متفوقًا، وأكثر المواد التي أحبذها مادة التاريخ لأنها عبارة عن سجل للإنسانية، حتى لو هناك تزييف، فهو تسجيل لما حدث من زيف».

وأضاف «السيسي»، في فيلم «الشعب والرئيس»، مساء الثلاثاء، «إحنا ممكن نكتب التاريخ حاليًا بصدق، لكن مين ممكن يكتبه من منظور عام وأمين عشان لا يجامل ولا يظلم».

وتابع: «تاريخ الـ8 سنوات الماضية، ممكن نصيغه في هيئة كتابة أولية للأحداث، نجيب ناس متخصصة وميكونش ميولها طاغية على كتاباتها»

واستطرد: «التاريخ هو لقاء مع الله، ممكن أكون ناجح والتاريخ يكتب عني كلام جميل، ويخلد ذكراي، بس ممكن أكون مش كسبان مع ربنا، هو الأهم لأنه مطلع على النوايا والظروف، وهو حكمه في مطلق العدالة والرحمة».