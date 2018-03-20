وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج أسقطوا كل الدعوات المشبوهة لمقاطعة الانتخابات

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن سعادتها بتحية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمصريين في الخارج لمشاركتهم بالانتخابات الرئاسية، متابعة أن حماية الدولة يجب أن تكون من أبناء الوطن في الداخل والخارج.



وقالت «مكرم»، خلال لقائها ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية ريهام السهلي، مساء الاثنين، إن المصريين في الخارج أسقطوا كل الدعوات المشبوهة لمقاطعة الانتخابات، مضيفة أن المشهد الانتخابي بالخارج فاق توقعاتها، حيث إن أعداد كبيرة قد توافدت أمام مقار اللجان حول العالم.



وتابعت أن المصريين في الخارج يشعرون بأنهم جزء أصيل من الدولة المصرية، وذلك ظهر من خلال مشاركتهم بقوة في الانتخابات لحماية مصر، حتى إن بعض أبناء الجاليات تبرعوا بنقل الناخبين بسياراتهم الخاصة إلى مقار اللجان.



وأشارت إلى أن فريق الوزارة استقبل 300 استفسار من المصريين في مختلف الدول، حول العملية الانتخابية على مدار الـ3 أيام الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالخارج، مؤكدة أن علاقة الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج أصبحت قوية بالوطن الأم.



وأوضحت أن تواصل الوزارة مع أبناء الجيل الثاني والثالث من الجالية المصرية بدأ من قبل الانتخابات، بمؤتمر الشباب الدولي بشرم الشيخ، الذي قد حضره 150 من الشباب بالخارج، لافتة إلى أن علماء المصريين بالخارج يرحبون بالمشاركة في أي فعاليات بمصر.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، أجريت بالخارج، خلال أيام 16 و17 و18 مارس الجاري، بينما ستُقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.