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محدث.. تصريحات «السيسي» خلال حوار «شعب ورئيس 2018» مع المخرجة ساندرا نشأت


نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 8:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 8:32 م

تحاور المخرجة ساندرا نشأت الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حلقة بعنوان: «رئيس وشعب 2018».


وفيما يلي أبرز تصريحات الرئيس في اللقاء..

- «السيسي»: أنا وأسرتي «لا نعرف الفُسح»

- «السيسي»: كنت أتمنى أن أمتلك المال من أجل بناء البلد

- «السيسي»: نسعى لخفض معدلات الإرهاب في سيناء.. ونمتلك مخططًا شاملًا للتنمية هناك 

- «السيسي»: نحن بصدد إنهاء مرحلة «تثبيت الدولة»

- «السيسي»: أخلق مساحة من الحديث مع كل المسؤولين حتى أعلم حقيقة الأمور

- «السيسي»: لا أجد مشكلة في الاستماع لهموم المواطنين وآرائهم

- «السيسي»: التحدي أكبر من كل رؤساء مصر ولكنه أصغر من المصريين

- «السيسي»: الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان شديد الحب لوطنه وللعالم العربي

- «السيسي»: أقول للمصريين «اصبروا شوية»

- «السيسي»: المصريون «شعب نبيه» ولديهم قدرة على الاستيعاب 

- «السيسي»: المواطن يتفهم حجم المسؤولية والعبء 

«السيسي»: أتذكر حديث والدتي معي كلما زادت التحديات

- «السيسي»: أنا من أسرة متدينة تعرف «الحلال والحرام والعيب»
- «السيسي»: والدتي كانت علاقتها طيبة بالجميع

 - «السيسي»: تحركت استجابة للناس لا من أجل حصد الشعبية

- «السيسي»: تعلمت من عمي العطاء بلا مقابل

- «السيسي»: عمي الأكبر كان أكثر من تأثرت به.. وجدته معطاءً وشديد الإيثار

- «السيسي»: لم أحلم يومًا أن أصبح رئيسا

- «السيسي»: كنت أحلم أن أكون «ضابط طيار»

 


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