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مصدر سوري معارض: عشرات القتلى من القوات الحكومية شرقي دمشق

دمشق - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 5:52 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 5:52 ص
أفاد مصدر في المعارضة السورية بأن العشرات من القوات الحكومية السورية قتلوا في هجوم لفصائل المعارضة على بلدة مسرابا شرقي العاصمة دمشق ليل الاثنين/الثلاثاء.

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سقط عشرات القتلى من القوات الحكومية - مجموعات العميد سهيل الحسن - المعروف بالنمر، خلال اقتحام أحد الابنية المختبئين فيها وتم قتلهم جميعًا والاستيلاء على أسلحتم ليل الاثنين/ الثلاثاء".

وباتت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها يسيطرون على أغلب بلدات الغوطة الشرقية بعد الهجوم العنيف الذي بدأته منتصف شهر فبراير الماضي.

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