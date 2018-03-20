مصدر سوري معارض: عشرات القتلى من القوات الحكومية شرقي دمشق

أفاد مصدر في المعارضة السورية بأن العشرات من القوات الحكومية السورية قتلوا في هجوم لفصائل المعارضة على بلدة مسرابا شرقي العاصمة دمشق ليل الاثنين/الثلاثاء.



وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سقط عشرات القتلى من القوات الحكومية - مجموعات العميد سهيل الحسن - المعروف بالنمر، خلال اقتحام أحد الابنية المختبئين فيها وتم قتلهم جميعًا والاستيلاء على أسلحتم ليل الاثنين/ الثلاثاء".



وباتت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها يسيطرون على أغلب بلدات الغوطة الشرقية بعد الهجوم العنيف الذي بدأته منتصف شهر فبراير الماضي.