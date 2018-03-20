شوقي غريب: الأوليمبي يؤدي مناسك العمرة بعد وديتي السعودية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على أن بعثة المنتخب في السعودي سوف تؤدي مناسك العمرة في السابع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وأضاف في تصريحات إذاعية: أداء مناسك العمرة أمر مؤكد، فبعد المشاركة في المباراتين الوديتين أمام المنتخب السعودي، سوف نؤدي مناسك العمرة، موضحًا سنلعب المباراة الودية الأولى يوم 23 مارس الجاري، الثانية يوم 26 من نفس الشهر، على أن تؤدي البعثة مناسك العمرة يوم 27، على أن تكون العودة يوم 28 مارس.

وأشارا غريب، أن بعثة المنتخب ستغادر خلال ساعات، بصحبة كرم كردي ومحمد أبو الوفا عضوا المجلس، و21 لاعبا تم اختيارهم بعناية شديدة الفترة الماضية، مشيرًا التقيت ثلاثي الأهلي بعد وصولهم إلى القاهرة عقب خوض مباراة مونانا الجابوني، واتفقت معهم على كافة التفاصيل، وسوف يحلق الثلاثي أحمد حمدي وكريم نيدفيد وصلاح محسن، بالبعثة في السعودية مساء اليوم، بصحبة أيمن سليمان المدير الإداري للمنتخب.

وقال غريب ، إنه سوف يكون هناك تجمعين مختلفين، بعد نهاية معسكر السعودية، والذي يبدأ من اليوم، ويمتد حتى الثامن والعشرين من شهر مارس، يتخلله مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي، موضحًا بعد معسكر السعودية، سوف يكون هناك معسكرا للاعبي المنتخب الذين يشاركون في الفريق الأول مع أنديتهم، سواء في الدوري الممتاز او الدرجة الثانية، لانتقاء أفضل العناصر.

وعاد غريب ليقول: بعدها سيكون هناك معسكرا أخر للاعبين المحترفين في كافة الدوريات سواء العربية أو الأوروبية، فهناك أكثر من لاعب محترف في الإمارات وفي السعودية، بالإضافة إلى محترفين في أوروبا مثل أسبانيا، وتمنى أن نعثر على لاعبين مميزين في الفترة المقبلة.

كما كشف غريب، أنه سوف يعقد جلسة مع اللاعبين فور الوصول إلى السعودية، لاختيار كابتن المنتخب في الفترة المقبلة، مشيرًا انه علم أن كريم نيدفيد كان كابتن منتخب الشباب ومن بعده ناصر ماهر، وأعتقد قائد المنتخب الأوليمبي سوف يكون كريم نيدفيد".