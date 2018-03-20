بوجبا يكشف عن قدوته في الملاعب

قال لاعب خط وسط فريق نادي مانشستر يونايتد، بول بوجبا، إنه يتابع مباريات لاعبين مثل أندريس إنيستا ويايا توريه وكيفين دي بروين ولوكا مودريتش لكي يتطور للأفضل خاصة أنهم يلعبون في نفس مركزه بوسط الملعب، مؤكدا أنه سيكون سعيدا إذا لعب إلى جانب نيمار بنفس الفريق بفضل طريقة أدائه المميزة.

وأضاف بوجبا، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الثلاثاء "بالفعل أحب نيمار، فهو يمتلك معنى السعادة على أرض الملعب. وفي البرازيل كرة القدم تعني كل شيء. فهي حياة هناك، وجميع الناس تلعب الكرة. وأحب رؤية نيمار على أرض الملعب يلعب بفنياته وقدرته لما لديه من أسلوب مختلف".

وأشار الدولي الفرنسي إلى أنه عندما كان أصغر سنا دائما ما كان يتطلع ويشاهد زين الدين زيدان وليونيل ميسي ورونالدينيو ورونالدو وتابع من خلال الفيديو مارادونا وبيليه وكريس وادل وكاكا.

كما أشاد بوجبا بالنجم الأرجنتيني ميسي الذي كان يعتقد للوهلة الأولى أنه صغير للغاية لكن عندما رآه في نهائي دوري أبطال أوروبا عندما فاز برشلونة على يوفنتوس 3-1 في 2015 اكتشف بأنه يفعل أشياء لا يوجد أحد غيره يستطيع القيام بها.