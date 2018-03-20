«الرقابة الصناعية»: «السوشيال ميديا» دورها خطير في تشوية سمعة المنتجات

قال الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن سبب ظهور هيئة سلامة الغذاء بقرار جمهوري، جاء بعد تضارب بين جهات مختلفة للإشراف على رقابة الغذاء.



وأضاف «المانسترلي»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن دور «السوشيال ميديا» أصبح خطيرًا جدًا في إلقام التهم على منتج ما سواء بالإيجاب أو بالسلب، لافتًا إلى أن الجهات المصنعة ووزارة الصناعة هي من تتكبد الخسائر.



وتابع: «يجب التوجه للجهات المسئولة عن سلامة المنتج، في حالة وجود عيب في المنتج يمس صحة وسلامة المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة بدلًا من تصدير عيوب المنتج «للمديا».



وأشار إلى أنه لا صحة للفيديوهات المنشرة على «السوشيال ميديا» والتي تتناول وجود حشرات كاملة داخل منتجات ومعلبات العصير، موضحا أنه لا يمكن لحشرة داخل معلبات العصير تمر على مراحل مختلفة من التعقيم والبسترة وتتعرض لدرجة حرارة أكثر من 100 درجة مئوية ثم مصافي على الخط أن تكون سليمة بهذا الشكل المعروض في الفيديوهات.



وقال إن هذه الضجة والشائعات تستهدف الإضرار بسمعة المنتج؛ لأسباب تسويقية وتنافسية، متسائلًا: «لماذا لم يتصل المواطن على الخط الساخن الخاص بمصلحة الرقابة الصناعية للإبلاغ عن الشكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنتج والشركة المصنعة؟».



ولفت إلى زيارته لإحدى مصانع الشركات التي أطلق عنها شائعات على «الميديا» لتفقد افتتاح خط إنتاج جديد، موضحًا أن الإجراءات المتبعة للسلامة الصحية للمنتج تفوق الخيال ولا صحة لما يتردد من شائعات.



وطالب المواطنين بالتواصل مع مصلحة الرقابة الصناعية في حالة وجود شكاوى تمس صحة وسلامة المواطنين بدلًا من مساعدة مروجي الشائعات على «السوشيال ميديا» وتشوية سمعة المنتجات المختلفة والإضرار بالصناعة المصرية.





