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القوات المسلحة توزع مساعدات عينية بالمناطق الأكثر احتياجا بمدينة الطور

رضا الحصري
نشر فى : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 5:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 مارس 2018 - 5:19 م

نظم الجيش الثالث الميداني، الثلاثاء، قافلة لتوزيع مساعدات عينية لأودية أبوحجاب، وميعر، بمدينة طور سيناء، بالإضافة إلى التجمعات البدوية التابعة لهم.

قال محمد جبر، مسئول توزيع المساعدات بديوان عام المحافظة، إن القوات المسلحة ومؤسسات خيرية تقدم مساعدات لأبناء وديان المحافظة، وتضم المساعدات ملابس وأطعمة وأغطية، موضحا أنه تم توزيع مساعدات في طابا ونويبع ودهب والطور وسانت كاترين، وذلك بالتنسيق بين مجالس المدن ومشايخ القبائل.

وتقدم الشيخ موسى حسن، شيخ قبيلة الصوالحة، بالشكر للقوات المسلحة لدعمها المستمر للمناطق الأكثر احتياجا للتخفيف من معاناتهم.


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