قال السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى مصر، إن احتفالية الأسرة المصرية التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، فور وصوله القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين في زيارة لمصر، كانت مبهرة وعظيمة وغير مسبوقة وبمثابة مظاهرة في حب مصر والسودان ووادي النيل.



وأضاف «عبد الحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس الاثنين، أن الرئيسين اعتزما المُضي في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والربط البري والبحري ومشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن قوة مصر من قوة السودان.



تابع أن مصر والسودان بينهما علاقات ذات خصوصية، وتربطهما علاقات رحم ودم، لافتًا إلى استقبال الرئيس السوداني بشكل مبهج وحميمي، ما أدى إلى نشر السعادة بوسائل التواصل الاجتماعي في الخرطوم بعد لقاء «السيسي» و«البشير».



وشهد أمس الاثنين، انعقاد قمة ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، الذي جاء في زيارة رسمية إلى القاهرة، لمدة يوم واحد، بعدها شارك الأخير في احتفالية الأسرة المصرية، باستاد القاهرة الدولي، ثم عاد إلى بلاده عقب في المساء.



