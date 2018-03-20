أسطورة أرسنال: ما يقدمه صلاح فى انجلترا «شيء رهيب»

أثني الإنجليزي إيان رايت أسطورة أرسنال، على ما يقدمه محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال الموسم الحالي مع الريدزقائلا :"ينتابني شعور رهيب لما يقدمه صلاح مع ليفربول هذا الموسم، وقيادته لفريقه فى الدوري، ودوري أبطال أوروبا، وتسجيله هذا الكم من الأهداف خلال الموسم الحالي."

وأضاف رايت فى تصريحات صحفية:" رحيل فيليب كوتينيو عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الماضية أفسح المجال لتألق صلاح مع الفريق، الذي كان انتقاله له بداية الموسم الجاري بمثابة الخطوة الهائلة لجناح الريدز لكونه يلعب فى أحد أكبر الأندية في العالم."

وعن تواجد الفرعون المصري ضمن صفوف تشيلسي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قال أسطورة أرسنال:"لم يتمكن صلاح من إثبات ذاته خلال تواجده الأول فى انجلترا، وذلك لقلة مشاركته فى المباريات"، رافعا اللوم عن مورينيو وذلك لوجود العديد من النجوم فى البلوز أثناء هذه الفترة مثل البلجيكي إيدين هازارد، الألماني أندرية شورلي، البرازيلي ويليان دا سيلفا، الأمر الذي جعل صلاح حبيس دكة البدلاء في قلعة ستامفورد بريدج آن ذاك.

وعن سؤاله حول قدرة النجم المصري في الاستمرار لما يقدمه داخل الأنفيلد خلال الموسم الجاري قال رايان:"لا أحد كان يصدق أن يكون لصلاح هذا الثأثير فى إنجلترا، وتسجيله لهذا الكم من الأهداف"، مستهزءً بسخرية بعض منتقدي استقطاب الريدز للنجم المصري بداية الموسم الحالي من صفوف روما بمبلغ 34.3 مليون استرليني.

ويتربع النجم المصري علي صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 28 هدفا، متفوقآ بذلك علي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ 24 هدفآ، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب الـ 21 هدفآ، علاوة علي تسجيله 31 هدفا فى جميع المسابقات مع الريدز ليصبح بذلك الفرعون المصري هو هداف الفريق الأحمر فى جميع المسابقات هذا الموسم.