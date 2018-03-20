رئيس وزراء الصين: لا نسعى للتوسع الإقليمي رغم سعينا للعب دول أكبر عالميا

قال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانج، إن الصين لن تسعى إلى التوسع الإقليمي رغم سعيها للعب دور أكبر على الساحة العالمية.



وقال لي، للصحفيين في اختتام الدورة البرلمانية السنوية، إن مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى إقامة شبكة تجارة وبنية تحتية عابرة للقارات تتمحور حول بكين، يقودها التعاون في الأعمال التجارية مع الدول الأخرى.



وأضاف لي: "في بعض المناطق، قد يأمل المجتمع الدولي أن تضطلع الصين بدور أكبر". "سيكون من سوء الفهم تفسير أن الصين تلعب مثل هذا الدور من أجل السعي إلى التوسع الاستراتيجي".



وقال: "إننا نسعى إلى بيئة سلمية ومستقرة دوليا وفى جوارنا حتى يكون هناك المزيد من الفرص للتنمية".