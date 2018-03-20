قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الصحة النفسية، إن مستوى ذكاء طلاب مدينة زويل فوق 100%، والعلماء ليس لديهم ذكاءً عاطفيًا، مضيفا أن رؤية العالم الدكتور أحمد زويل المستقبلية كانت تعكس شخصيته وحبه لبلده ورغبته في التسامح وخدمة البشرية.

وأضاف «عكاشة»، اليوم الثلاثاء خلال حفل توقيع «تحية وذكريات من مصر.. أحمد زويل العالم والإنسان» بمكتبة الإسكندرية، أن زويل كان يعمل في صمت، ولديه رغبة في العطاء غير عادية.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل إلى أن هذا الكتاب يعد طاقة إيجابية للشباب لما يحمل من روشتة تحمل صفات العالم أحمد زويل من حيث القدرة على حل المشاكل وتحديد عناصر النجاح وتشجيع تلاميذه وتقديس قيمة الوقت.

ولفت الدكتور خالد عزب مدير قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إلى أن التعاون بين المكتبة ومدينة زويل يتجاوز توقيع الكتاب وتوقيع اتفاقيات، متمنيا التعاون العلمي المشترك أسوة بالتعاون مع الدكتور مجدي يعقوب، وإنشاء مكتبة للدكتور زويل دائمة في مكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن ميزانية المكتبة حوالي 20 مليون دولار.