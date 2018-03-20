«السيسي» عن غياب مرشحي الرئاسة: «موضوع مليش ذنب فيه»

علق الرئيس عبد لفتاح السيسي، على حديث أحد المواطنين في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، حول الممارسة الديمقراطية وعدم وجود منافسين في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: «يتحدثون في موضوع مليش ذنب فيه خالص».

وأضاف «السيسي»، خلال الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تم عرضه على القنوات المصرية في توقيت متزامن، مساء الثلاثاء: «والله العظيم، كنت أتمنى أن يكون هناك واحد واتنين وعشرة من أفاضل الناس، وتختاروا زي ما أنتم عايزين».

وعن غياب المنافسين، قال: «لسه مش جاهزين، وهناك أكثر من 100 حزب، ولم يقدموا أحد».

وأشار إلى ضرورة أن يدرك الإعلام «قضية مصر في كافة الاتجاهات»، موضحًا أن ذلك يحتاج إلى جهد كبير، وخلفية جيدة عن الواقع، واستضافة متخصصين لتناول الملفات بشكل علمي.

واستطرد: «الإعلامي يخرج كل يوم 4 أو 5 ساعات، هيقول إيه كل يوم لمدة سنة؟ المواضيع خلصت فيدور على حديث لا يعكس مجتمعنا، ولكن علشان نسبة المشاهدة والإعلانات»، واستدرك: «طبعًا أطلع علشان ميقولوش مش عايز يطلعنا».