بيانيتش: لم أخن روما وتركت قطعة من قلبي هناك

كشف الدولي ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي، أن قراره بترك فريق العاصمة الإيطالية، روما، كان بهدف البحث عن تجربة أخرى مع السيدة العجوز بعدما دفع الأخير 32 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده قبل موسمين.

ونشرت صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، حوارا للاعب، يؤكد في انه لم يخن روما علي الاطلاق مؤكدًا البوسني: "لم أخن روما"، مشيرًا أنه بعد 5 سنوات رائعة قضيتها مع روما قررت خوض تجربة أخرى ويوفنتوس أراد التعاقد معي وشعرت بحاجتي لخوض اختبار آخر.

وأوضح بيانيتش أنا الفوز ليس سهلا ويتطلب التضحية والعمل، وأن البطولات تأتي بالعرق والاستحقاق، مؤكدًا: "التتويج مع روما؟ كان ذلك ليكون رائعا وشعورا فريدا ولكنني لم أستطع تحقيق ذلك، أنا آسف ولكنني حاولت.

وأشار اللاعب في حواره: "البعض فكر بشأني بطريقة سيئة بعد رحيلي ولكني لست خائنا، هناك شغف كبير هناك فمنذ الصباح وحتى المساء الكل يفكر في كرة القدم والفريق، وأكمل اللاعب حديثه "المشكلة هناك أنك إن حققت الفوز فسوف يتم رفعك إلى مصاف النجوم ولكنه أيضا يجعلك تفقد إحساس التوازن".

وقارن بيانيتش، الوضع في يوفنتوس، حيث قال: "هنا تشعر كأنك فائزا لأنك تتنفس الفوز من الجدران، رئيس النادي تحدث معي بشأن ذلك منذ أول يوم لوصولي، موضحًا أن ترى البطولات حولك في كل مكان، النجاح في جينات هذا النادي.

وأكد البوسني، الكرة الإيطالية تتطور وأنت تستطيع أن ترى ذلك بتواجد يوفنتوس وروما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنا سعيد بتواجد روما، موجهًا رسالة إلى جماهير الذئاب قائلًا: "تركت قطعة من قلبي هناك واستعيد الكثير من الذكريات".

وتحدث اللاعب إيضًا عن ذكريات مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال، قائلًا :كنا الطرفين الأكثر وصولا للنهائي بالآونة الأخيرة لذا ستكون معركة قوية بالتأكيد.

وأشارا صاحب الـ27 عاما إلى أن المنافسة مع نابولي على لقب الدوري شرسة وتسعده كثيرًا قائلًا ان الثنائي يتنافس على الإسكوديتو، والبيانكونيري يتصدر بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه، وأكد أن نابولي يلعب أفضل كرة في إيطاليا، ولكن ربما يوفنتوس أكثر خطورة وذكاء في الدفاع وإدارة المباريات.